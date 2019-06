Bons de vagas e de salários: 10 seleções que o concurseiro não pode ficar de fora

Falta menos de uma semana para o fim do semestre, mas os concurseiros não podem perder o ritmo de preparação, principalmente levando em conta os próximos certames que estão no radar até o mês de dezembro.

Para a coach de concursos da Aprova Consultores, Diana Sette, a maior parte destas vagas em vista para a segunda metade do ano deve ser ofertada pelos Tribunais de Justiça (TJ). Pelo menos em cinco estados, o processo seletivo está autorizado e com banca definida só aguardando a publicação do edital.

“Os tribunais serão os maiores geradores. Aí temos, por exemplo, o TJ de Minas Gerais 1ª Instância, TJ de Minas Gerais 2ª Instância, TJ do Ceará, TJ do Amazonas e o TJ do Maranhão”, destaca.

Enquanto esses concursos não chegam, o CORREIO levantou 10 processos seletivos abertos que o candidato não pode ficar de fora ainda esse semestre, seja por uma boa oferta de vagas ou por uma remuneração atrativa (veja tabela). Juntos, eles somam 4.384 vagas.

Entre as oportunidades, o concurso com maior número de vagas está em São Paulo. São 1.737 vagas para os cargos de auxiliar técnico de educação e coordenador pedagógico. A remuneração inicial é de até R$ 5.187,01. As inscrições terminam no dia 5 de julho e podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa é de R$ R$ 41,80 (médio). Para as vagas de ensino superior, o cadastro é gratuito.

Ainda de acordo com Diana, para chegar até o próximo semestre aprovado, o segredo está na resolução de provas de concursos anteriores. “Descubra não só os assuntos que são mais cobrados, mas também o nível de profundidade e as pegadinhas que a banca costuma colocar”, aconselha a coach.

Se o que chama atenção é o salário, a maior remuneração está no certame para a prefeitura de Palma Sola (SC). A remuneração chega a R$ 20.915,29. O candidato só tem até hoje para concorrer a uma das 30 vagas para médico, professor, técnico de enfermagem, gari, merendeira e técnico de atividades administrativas. O edital completo e inscrições estão disponíveis no site ameosc.selecao.net.br. Quanto aos valores, a taxa é R$ 40 (fundamental), R$ 60 (médio) e R$ 90 (superior).





10 CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ JULHO Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Tribunal Regional Federal (TRF-RS) da 4ª Região Não informado R$ 12.455,30 Médio e Superior 26/06 Banco de Brasília (BRB) 112 R$ 11.041,46 Médio e Superior 15/07 Prefeitura de Campo Grande (MS) 633 R$ 7.893,22 Superior 14/07 Prefeitura de Belo Horizonte (MG) 500 R$ 1.851,21 Médio 09/07 Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) 127 R$ 15.883,19 Fundamental, Médio e Superior 06/07 Prefeitura de São Paulo (SP) 1737 R$ 5.187,01 Médio e Superior 05/07 Prefeitura de Ibotirama (BA) 264 R$ 6.000,00 Fundamental, Médio e Superior 28/06 Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) 805 R$ 4.652,70 Fundamental, Médio e Superior 30/06 Prefeitura de Palma Sola (SC) 30 R$ 20.915,29 Fundamental, Médio e Superior 24/06 Prefeitura de Rio Verde (GO) 404 R$ 10.047,17 Médio e Superior 18/07





Seja qual for o concurso, a especialista orienta também praticar bastante a divisão do tempo para responder às questões. “Ajuste seu tempo. Não basta buscar a alternativa correta. Fundamental mesmo é saber qual delas é que responde ao enunciado”.

Outras vagas

O Brasil tem atualmente 171 concursos abertos com 13.587 vagas. O estado da Bahia concentra só quatro destes certames que somam 431 vagas. Os processos seletivos que mais se destacam são para instituições federais. Tanto o Instituto Federal Baiano (Ifbaiano) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba) têm inscrições abertas com o mesmo salário: R$ 9,6 mil.

No primeiro, são 72 vagas. O prazo vai até o dia 16 de julho. O candidato pode se inscrever em concursos.ifbaiano.edu.br. Os valores das taxas de participação são de R$ 90 (nível médio), R$ 120 (formação superior) e R$ 180 (professor).Na Ufba, são 57 vagas para o cargo de professor. Os valores da taxa de participação são de R$ 150 a R$ 200. Mais informações em concursos.ufba.br.