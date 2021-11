Bota Pó: influencer de maquiagem se assume como mulher trans

A influencer Alexia Brito, conhecida como "Bota Pó", se assumiu como mulher trans durante live em suas redes sociais neste fim de semana. Natural do interior do Maranhão, a jovem ficou conhecida na internet pelos conteúdos sobre maquiagem, que usam do humor para dar dicas de beleza e falar sobre autoestima.

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Alexia já usava pronomes ela/dela para referir a si própria há algum tempo - ainda que pronomes não necessariamente tenham relação com o gênero da pessoa. Se identificando anteriormente como um garoto gay, ela já havia comentado em diversas entrevistas que sempre teve o apoio da família, que não a reprimiu na trajetória de descobertas sobre gênero e sexualidade.

No começo do domingo, 14, uma mudança sutil apareceu nos perfis de "Botinha", como é conhecida carinhosamente na internet. O espaço onde consta o nome da influencer foi alterado para "Alexia Brito". Algumas horas mais tarde, ela realizou uma transmissão ao vivo e comentou sobre o processo de transição.

Em seguida, uma publicação no perfil selou o assunto com a autoconfiança típica de Bota Pó. "Eu sou bonita, eu sou maravilhosa eu tenho a beleza e é isso que importa", escreveu ela. O post tem mais de 110 mil curtidas até o momento.