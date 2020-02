Botafogo no Rio, Coritiba em casa: veja tabela do Bahia na Série A

A CBF divulgou nesta quinta-feira (27) a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Com ela, o Bahia já sabe a ordem dos confrontos que terá na competição.

Diferentemente de 2019, o tricolor estreará fora de casa. O adversário será o Botafogo, no Rio de Janeiro. O duelo está previsto para o dia 2, 3 ou 4 de maio. No ano passado, o Esquadrão estreou em casa contra o Corinthians.

O primeiro jogo na Fonte Nova pela competição será contra o Coritiba, uma das quatro equipes que ascenderam da Série B. A partida será no dia 9, 10 ou 11 de maio. As datas serão definidas posteriormente pela CBF após negociação com as TVs.

Na 3ª rodada o Esquadrão jogará mais uma em casa. Desta vez o adversário será o Red Bull Bragantino, no dia 16, 17 ou 18 de maio. Na 4ª rodada, visita o São Paulo no dia 23, 24 ou 25 do mesmo mês.

Pela ordem de confrontos, o Bahia terminará a sua participação na Série A de 2020, na 38ª rodada, contra o Santos, em casa. O duelo já está marcado para o dia 6 de dezembro. A sequência final terá, anteriormente, Atlético-MG na 36ª rodada na Fonte Nova e Fortaleza na 37ª no Castelão.

CONFIRA A TABELA DO BAHIA:

O primeiro turno do Bahia no Brasileirão 2020

(Arte: CORREIO)

O segundo turno do Bahia no Brasileirão 2020

(Arte: CORREIO)