Botafogo-PB x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado após ganhar três jogos seguidos, o Vitória tem mais um desafio nesta terça-feira (26). O Leão visita o Botafogo-PB na partida de ida da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste. A volta será no dia 16 de novembro, às 21h30, no Barradão. Quem se der melhor garante vaga na fase de grupos do regional. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paraibanos terá transmissão da TV Aratu (SBT), na TV aberta; da FoxSports, na TV fechada, e da plataforma de streaming NordesteFC.

Horário

O confronto será no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. A bola rola a partir das 21h30.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Felipe, Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Tinga, Pablo, Cleyton e Marcos Aurélio; Welton e Ederson. Técnico: Gerson Gusmão

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Mateus Moraes, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto e Eduardo; Fabinho, David e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

Diego Fernando Silva de Lima apita o jogo, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e Bruno César Chaves Vieira (trio de Pernambuco).