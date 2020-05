'Botava esses vagabundos na cadeia, começando no STF', diz Weintraub em vídeo

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que quer colocar na cadeia os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na reunião ministerial de 22 de abril, que teve o conteúdo revelado pelo ministro da Corte, Celso de Mello, nesta sexta-feira (22). "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF", disse ele, após citar os problemas que teve desde que aceitou assumir o comando da educação.

Ele explicou o motivo para compor o governo, que seria "a luta pela liberdade" e "acabar com essa porcaria, que é Brasília", "um cancro de corrupção, de privilégio", além de ter lamentado as dificuldades que estaria enfrentando. As informações são do G1.

“A gente tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá gritando. Não tá gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projetos, pra ter mais... o povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge... o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”, disse ele, como mostra a gravação da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sergio Moro como prova de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal do Rio.

A gravação da reunião foi incluída no inquérito aberto pelo STF, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), para investigar a tentativa de interferência do presidente na PF.

Em 24 de junho, quando anunciou a demissão do Ministério da Justiça, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir na corporação. Segundo Moro, a gravação da reunião ministerial de 22 de abril comprova a tentativa do presidente da República.