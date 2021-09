Botijão de gás em Salvador sobe quase 5% e bate R$ 92; gasolina atinge R$ 5,96

Em Salvador, os preços dos combustíveis pesaram ainda mais no bolso dos consumidores nesta semana. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão de gás chegou a R$ 92,57, na semana passada o valor era de R$ 88,17.

Os preços também subiram nas bombas dos postos da capital. O litro da gasolina e do óleo diesel atingiu um preço médio de R$ 5,96 e R$ 4,653, respectivamente. Já para o etanol e o gás natural veicular (GNV), os preços foram de R$ 4,961 e R$ 3,849.

Na Bahia como um todo, de acordo com a ANP, a situação dos combustíveis é um pouco pior. O litro da gasolina é vendido a um preço médio de R$ 6,069 no estado. Também sobem os valores do diesel (R$ 4,758) e do etanol (R$ 5,01). Apenas o GNV apresenta um valor inferior ao da capital (R$ 3,825).

O gás de cozinha, por sua vez, é vendido a uma média de R$ 92,53, por botijão, na Bahia. Na última semana, entre 05 a 11 de setembro, era vendido a R$ 90,25.