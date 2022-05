Botox e até ‘oléo de maconha’: veja tratamentos inovadores para curar dores no corpo

Ácido hialurônico para curar dor no joelho. Botox e até óleo de maconha (produtos à base de canabidiol) para melhora da qualidade do sono, ansiedade e cuidado com a dor crônica. Esses são alguns dos benefícios citados pelo médico Túlio Alves, especializado em tratamento da dor da clínica @proalivioday, como avanços recentes da medicina para o cuidado em dores.

“São tratamentos que estão em alta para muitas dores. Ainda há dificuldade no acesso em função do preço, mas são medicamentos que têm tido alta eficácia”, explico Alves durante participação no programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (10) apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier.

