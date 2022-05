Botox e peeling: novas tendências de tratamento estético e funcional da genitália feminina

A ginecologista Ana Cristina Batalha (@dratinabatalha) explicou, durante sua participação no programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (17) sobre como a tecnologia pode auxiliar a melhorar a saúde da genitália feminina. "Há, hoje, procedimentos e tratamentos avançados para melhorar questões como atrofia e fissuras vaginais além de incontinência urinária", destacou a médica em bate-papo com o jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) apresentador do programa.



Batalha é vice-presidente da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia (ABCGIN), diretora da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa, Estética e Funcional (ABGREF), sócia da @clinica.emeg e do Spa Íntimo by Emeg, em Salvador.