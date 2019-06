BR-324 tem pontos de lentidão na volta para Salvador após São João

Quem deixou para retornar para Salvador nesta segunda-feira (24), após curtir o feriadão prolongado de Corpus Christi e São João, vai encontrar o trânsito livre em boa parte BR-324, nesta tarde, com alguns pontos de lentidão mais próximo à capital. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que a situação piore do início da noite até a madrugada de terça.

De acordo com a PRF, o fluxo de veículos que retornam para a capital começou a ser intensificado a partir de 13h da tarde de hoje. No entanto, o tráfego segue sem nenhuma ocorrência até o momento.

Pelo Twitter, a Viabahia, que administra a rodovia, sinalizou alguns pontos de retenção e onde os motoristas devem ficar atentos. Na altura do km 560, em Santo Amaro, chove forte e é preciso cuidado na direção. O tráfego está lento entre Amélia Rodrigues e São Sebastião do Passé, e também na altura de Feira de Santana, no sentido capital.

Em comparativo com as segundas-feiras normais, o fluxo na rodovia pode chegar a quatro vezes mais veículos trafegando. A estimativa de um agente rodoviário é de que o trajeto de Feira a Salvador pode levar até 3h no horário de pico.

A PRF informou que está operando nos trechos onde ficam os dois pedágios, entre Simões Filho e Amélia Rodrigues, com viaturas, motos e helicóptero para fazer a ronda de prevenção.

Quem preferir retornar de viagem e dirigir com mais tranquilade e sem contratempos, a PRF indica que deixe para retornar no período da tarde desta terça, pois o fluxo na BR deve ser menos intenso.



Um balanço da quantidade de veículos que deixaram e retornaram para Salvador será divulgado ao final da Operação São João, na tarde de amanhã.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro