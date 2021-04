Bracell investe em manejo florestal sustentável para conservar o solo 

O Dia Nacional da Conservação do Solo, que acontece nesta quinta-feira (15), trata da necessidade da preservação deste recurso natural. Florestas plantadas, como as de eucalipto, têm um papel de destaque no tema. Na Bahia e em São Paulo, por exemplo, ações desenvolvidas pela empresa Bracell buscam o manejo florestal sustentável como forma de melhorar o uso do solo, fazendo com que ele permaneça preservado e rico em nutrientes.

João Fernando Silva, gerente de Silvicultura da Bracell, cita algumas dessas ações, que têm início já na produção de mudas, obtidas a partir de materiais genéticos oriundos de árvores matrizes selecionadas e melhoradas. A empresa realiza também o planejamento de implantação – com a definição do uso do solo, para maximizar o campo de plantio e delimitar as áreas de proteção ambiental.

Ainda de acordo com João, o preparo de solo é realizado de forma mecanizada e apenas a linha de plantio é preparada (subsolada) - uma técnica chamada de cultivo mínimo. Além disso, a empresa adota o plantio em nível para as áreas com declividade, o que favorece a manutenção da umidade e dos nutrientes no solo, mitigando o risco de erosão e lixiviação.

“Outro ponto importante é em relação à conservação química do solo. Para isso, sempre fazemos aporte de nutrientes, por meio de nutrição mineral. Este trabalho de conservação e melhoramento ocorre a partir de uma análise complexa e detalhada realizada pelo nosso setor de pesquisa, antes de fazer um novo plantio de eucalipto. Desta forma, garantimos os nutrientes necessários para nunca exaurir o solo”, ressalta João, informado que “a Bracell consegue melhorar, em algumas áreas, a qualidade do solo, deixando-o mais rico do que a média da região”.

Ele destaca ainda o processo de colheita do eucalipto, com o planejamento de corte e baldeio, como medida complementar de proteção do solo. Isso porque, nessa última etapa, são deixados no campo as cascas, galhos e folhas para manter a fertilidade e a estruturação física do solo. “O sistema de corte da Bracell, junto com a técnica de cultivo mínimo, permite que os resíduos deixados no campo protejam o solo de chuva muito forte que pode desagregar, causar erosão, além de fazer uma camada de sombra, evitando que o sol intenso desgaste a terra e mantendo a umidade”, afirma.

Websérie

Para mostrar os benefícios das florestas plantadas, a Bracell produziu uma websérie apresentando o universo do cultivo de eucalipto e da produção de celulose, por meio de uma linguagem didática e acessível a todos os públicos. Um dos temas abordados foi a “Eucalipto e Solo”. Na animação, disponível nas redes sociais da Bracell, são apresentadas as características do manejo florestal realizado pela empresa, que possibilita que o solo das florestas plantadas de eucalipto continue fértil e preservado.

Além deste vídeo, os internautas podem assistir à animação “Eucalipto, tocos e brotos”, que aborda a importância das cepas de eucalipto que ficam no solo após a colheita, possibilitando que as florestas plantadas tenham várias rotações produtivas. Mostra ainda como essa prática torna a atividade florestal sustentável e benéfica para o meio ambiente.