Brasil chega a 17% da população com imunização completa contra a covid

O Brasil chegou nesta quinta-feira, 22, à marca de 93.225 911 pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19, o equivalente a 43,49% da população total. Aqueles com imunização completa, ou seja, que receberam duas doses ou dose única, agora são 36.533.170 - valor que representa 17,25% da população. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 2.050.129 doses de vacinas anticovid.

Entre as pessoas que foram imunizadas nesta quinta, 1.136.590 receberam primeiras doses, 855.500 foram vacinadas com doses de reforço e outras 58.039 receberam uma vacina de aplicação única, representada no Brasil pelo imunizante da Janssen. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo e o Rio Grande do Sul continuam sendo os Estados que mais vacinaram até aqui: com, respectivamente, 53,14% e 51,02% das populações parcialmente imunizadas.

Já o Mato Grosso do Sul segue na liderança como o Estado com a maior porcentagem de habitantes com imunização completa: 30,39%.