'Brasil é o maior laboratório a céu aberto do coronavírus', diz Miguel Nicolelis

Na madrugada desta quarta-feira (24), enquanto a maioria dos brasileiros comemorava a eliminação de Karol Conká do BBB 21, o cientista Miguel Nicolelis, um dos mais conceituados do mundo, desabafou sobre a situação da pandemia no Brasil em uma série de tuítes. Na visão dele, o país atualmente é o maior laboratório de coronavírus à ceu aberto do mundo.

“Neste momento, o Brasil é o maior laboratório a céu aberto onde se pode observar a dinâmica natural do coronavírus sem qualquer medida eficaz de contenção. Todo o mundo vai testemunhar a devastação épica q o SARS-CoV-2 pode causar qndo nada é feito de verdade p/ contê-lo”, afirmou.

Já são 248.646 mortes pela covid-19 até esta terça-feira (23) e 1.370 óbitos nas últimas 24 horas – o terceiro maior número desde o início da pandemia. Para o cientista, o Brasil corre o risco de entrar em colapso sanitário “do Oiapoque ao Chuí”.

“Ou os políticos brasileiros aprendem rapidamente a pronunciar “lockdown”, ou todo BR vai entrar em colapso sanitário ao mesmo tempo. Do Oiapoque ao Chuí, governantes estão renunciando às suas responsabilidades de liderar e proteger a população. Não há mais nhm tempo a perder”.