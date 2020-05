Brasil passa a Rússia e vira o 2º país com mais casos de covid-19 no mundo

O Brasil ultrapassou a Rússia e se tornou o 2º país com mais casos confirmados do novo coronavírus no mundo. Nesta sexta-feira (22), o Ministério da Saúde atualizou os dados e anunciou que já são 330.890 infectados por covid-19 notificados nacionalmente, com 21.048 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 20.803 diagnósticos, além de 1.001 novos óbitos.

A Rússia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, tem o total de 326.448 contaminados com o coronavírus. Como o Brasil alcançou a marca de 330.890, assumiu a 2ª colocação do ranking. O país líder na relação de mais casos notificados é os Estados Unidos, com quase 1,6 milhões de pacientes.

Com os 20.803 novos doentes no Brasil, outra marca foi quebrada: o recorde de confirmações em 24 horas. Até então, a maior quantidade anunciada pelo Ministério da Saúde havia sido de 19.951, na quarta-feira (20).

Ainda segundo o levantamento do governo, o país tem 135.430 pessoas recuperadas da covid-19 até o momento, o que representa 40,9% do total de infectados. Entre a última quinta (21) e esta sexta, foram 9.470 pacientes considerados livres da doença, de acordo com a pasta. Outros 174.412 contaminados seguem em acompanhamento médico (52,7%).

São Paulo continua sendo o estado com mais casos da covid-19: até o momento, foram notificados 76.871. Em seguida, aparece o Ceará, com 34.573, seguido do Rio de Janeiro (33.589), Amazonas (27.038) e Pernambuco (25.760).

Entre as mortes em decorrência do coronavírus no Brasil, São Paulo também aparece na primeira posição, com 5.773 óbitos. O segundo da lista é o Rio de Janeiro, com 3.657 fatalidades, e o terceiro é o Ceará, com 2.251. Pernambuco é o quarto, com 2.057, seguido pelo Pará, com 1.937.