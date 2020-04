Brasil próximo dos 40 mil casos e 2,5 mil mortes por coronavírus

O ministério da Saúde divulgou, no fim da tarde desta domingo (19), dados atualizados do coronavírus no Brasil. De acordo com o levantamento, o Brasil conta com 38.654 casos oficiais registrados e 2.462 mortes.

Em comparação com os dados de sábado (18), o país registrou 115 novas mortes e 2055 novos casos.

Os estados mais atingidos são São Paulo, com quase 15 mil casos e mil mortes, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. A Bahia conta com 1.230 infectados e 45 mortes registradas até então.