Brasil registra 1.272 mortes por coronavírus em 24h; total vai a 38.406

O Brasil registrou 1.272 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou há pouco o Ministério da Saúde. O total de óbitos é 38.406, o que faz com que o País seja a terceira nação do mundo em maior número de vítimas da doença, atrás dos Estados Unidos (110.925) e Reino Unido (40 883).

O total de casos confirmados no Brasil é de 739.503, sendo 32 091 registrados dessa segunda (8) para terça-feira (9).

Os dados estão disponíveis na plataforma sobre o coronavírus no Ministério da Saúde. Os totais de casos e mortes voltaram a aparecer no site, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandar a pasta recolocar esses números no ar.

O ministério chegou a retirar do ar o site na última sexta-feira (5) e informou que a plataforma estava em manutenção. O portal retornou no dia seguinte apenas com dados de curados da doença e novos casos e óbitos. Todas as demais informações históricas da doença no País foram omitidas da população.

Mudanças na forma de apresentar dados da covid-19 pelo ministério geraram forte reação negativa e motivaram seis veículos de imprensa (Estadão, O Globo, G1, Extra, Folha e UOL) a montar um consórcio para levantamento em conjunto. Os dados deste pool saem após as 20 horas.

Com o novo balanço, o Brasil foi novamente o país que mais confirmou mortes causadas pela covid-19 nesta terça, bem como a nação que mais registrou casos da doença nas últimas 24 horas, considerando a contagem feita pelo Ministério da Saúde.