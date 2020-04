Brasil registra 449 novos óbitos e 6.276 casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil teve mais um dia com alto número de mortes por covid-19. Após registrar, na terça-feira (28), seu recorde de óbitos em 24 horas, com 474, o país confirmou mais 449 vítimas fatais em decorrência do novo coronavírus - e passou de 5.017 para o total de 5.466. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (29). O crescimento entre os dois dias é de 8,9%.

Segundo o levantamento, o Brasil alcançou o número de 78.162 diagnósticos da doença. Na véspera, terça-feira (28), eram 71.886, o que significa um aumento de 6.276 (8,73%) novos casos em 24 horas. A taxa de letalidade, que compara o número de contaminações com o de mortes, está em 7%.

Ainda de acordo com os dados, do total de pacientes confirmados com o coronavírus até o momento, 44% (ou 34.132 pessoas) já estão recuperados, enquanto 49% estão em acompanhamento.

São Paulo ainda é o estado com maior número de infecções, com 26.158 até o momento, seguido do Rio de Janeiro (8.869), Ceará (7.267), Pernambuco (6.194) e Amazonas (4.801).

Na lista de estados com mais óbitos por covid-19, São Paulo novamente lidera, com 2.247. O Rio de Janeiro é o segundo com mais vítimas fatais, 794, e depois vem Pernambuco (538), Ceará (441) e Amazonas (380).