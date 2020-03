Brasil registra aumento de 19% em número de mortes causadas pelo coronavírus em um dia

O Brasil atingiu nesta sexta-feira (dia 27) a marca de 92 mortes causadas pelo coronavírus. Os dados são do mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o relatório, o número de casos confirmados atualmente é de 3.417. São Paulo concentra 1.223 casos, e o Rio, 493.

No balanço anterior, que marcou o primeiro mês da circulação do novo coronavírus Sars-Cov-2 no Brasil, os números apontavam 77 mortes e 2.915 casos confirmados. Em relação às mortes, o aumento foi de 19%, e de 17% em relação aos casos do dia anterior.

Subiu para 68 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo nesta sexta-feira (27), média de uma a cada duas horas e 20 minutos, segundo o secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann. O estado possui ainda 1.223 casos confirmados, aumento de 14% em relação ao dia anterior.

O aumento percentual foi menor do que o de quarta para quinta-feira, quando houve acréscimo de 22%.

Em cinco dias, o número de óbitos cresceu 209%. No último domingo (22), o estado registrava 22 mortes, contra 68 nesta sexta-feira (27). Municípios da Grande São Paulo e do interior também registram óbitos.

Dos 10 novos óbitos contabilizados nesta sexta, 4 são homens (66, 67, 91 e 93) e 6 mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89). Nove são da capital e um do município de Guarulhos.

De acordo com o secretário da Saúde, pode estar havendo "achatamento da curva". "Precisamos de mais algumas semanas para fazer previsões mas temos observado que a curva de São Paulo tem taxa de crescimento menor que a do Brasil", disse Germann

"Crescimento de 457% desde inicio de março em São Paulo e do Brasil mais de 937%", completou.

"As medidas tomadas pelo governo do estado estão em linha com a literatura e com as demais historias de epidemias que se conhece, de evitar as aglomerações", disse.