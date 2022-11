Brasil registra primeira morte por subvariante da ômicron

A subvariante da Ômicron - variante do coronavírus -,BQ.1 fez sua primeira vítima fatal no Brasil. A confirmação do óbito foi feita pelas secretarias municipal e estadual de Saúde de São Paulo nesta terça-feira (8). A vítima é uma mulher de 72 anos.

Conforme o comunicado, a morte aconteceu no dia 17 de outubro. A mulher convivia com diversas comorbidades e fazia parte do grupo de risco para a covid-19. Ela ficou internada entre os dias 10 e 17 de outubro no Hospital São Paulo.

Não há até o momento a informações se a BQ.1 é mais letal ou transmissível. No entanto, um número crescente de casos tem sido registrado na Europa e nos Estados Unidos.

No Brasil, o registro da morte reforça o alerta já dado por especialistas. Dados do Info Tracker, plataforma das universidades estaduais paulistas USP e Unesp, que monitora a pandemia revelou elevação da taxa de transmissão, que ultrapassou o nível 1 no último mês.

Outro reflexo do aumento da contaminação é o aumento da procura nos laboratórios. A taxa de resultados positivo saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro segundo a Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica).

Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, último dado coletado pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias).

O Ministério da Saúde ainda não consolidou os dados nacionais.