Brasil soma 1.124 mortes e 20.727 casos de contaminação por covid-19

O Brasil registrou neste sábado (11) 68 mortes e 1.089 contaminações por coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de óbitos pela doença já chega a 1.124 vítimas e até agora são 20.727 casos oficialmente conhecidos. A letalidade está em 5,4%. Os dados são do Ministério da Saúde.



São Paulo continua a ser o Estado com maior número de contaminações, chegando a 8.419 casos confirmados e 560 óbitos neste sábado, seguido por Rio de Janeiro (2.607 e 155 óbitos), Ceará (1.582 e 67), Amazonas (1.050 e 53), Pernambuco (816 e 72) e Minas Gerais (750 e 17).



Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo federal construirá um hospital de campanha com 200 leitos para atender pacientes de coronavírus em Manaus (AM). A ordem de serviço para início das obras deve ser assinada neste domingo, 12.



Mandetta acompanhou hoje o presidente Jair Bolsonaro na vistoria de um hospital de campanha em Águas Lindas (GO), cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A capital federal é um dos locais que, segundo o Ministério da Saúde, deve apresentar número acelerado de contaminações nas próximas semanas.



Na prática, o número de contaminações em todo o País acaba sendo apenas uma referência sobre a disseminação da covid-19, dado que há falta generalizada de testes em muitas regiões. O Ministério da Saúde aguarda a chegada de 22,9 milhões de testes, mas apenas 9,6 milhões têm, hoje, previsão de chegada.



O isolamento social continua a ser a medida preventiva mais fundamental para evitar que o vírus se alastre rapidamente e comprometa o sistema de saúde. O Ministério da Saúde tem dito reiteradamente que o País não possui hoje capacidade adequada de atendimento, seja em insumos de proteção básica, remédios, leitos de UTI, respiradores, seja em médicos.



Em São Paulo, a adesão da população ao isolamento social chegou a 57% ontem. O número representa uma elevação em relação às últimas medições. Na quinta-feira, o índice de isolamento social era de 47%. O governador João Doria projetava que o isolamento atingisse 60% da população neste fim de semana, rumo aos 70%, índice considerado ideal, até semana que vem. Caso não houvesse adesão voluntária, ele não descartou tomar medidas mais restritivas, como aplicação de multas e até prisão para quem desrespeitar o distanciamento.



O Ministério da Saúde continua a projetar que o pico dos casos em São Paulo e Rio de Janeiro deve ser alcançado entre o fim de abril e início de maio.



Hoje, há mais de 1,6 milhão de casos confirmados em todo o mundo e mais de 100 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a registrar mais de 2 mil mortos pelo coronavírus em 24 horas. Os casos confirmados chegam a 500 mil no país.