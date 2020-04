Brasil tem 189 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil atingiu o patamar de 4.205 mortes pela covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, neste domingo, 26, segundo boletim do Ministério da Saúde publicado nesta tarde. Em 24h, foram registrados 189 novos óbitos, uma incremento de 4,7%.

Até às 14h deste domingo, o Brasil possuía um total de 61.888 casos confirmados da doença. Destes, 3.379 tiveram o resultado positivo entre sábado e domingo, o que representa um aumento de 5,8% em 24h.

De acordo com o boletim, os estados mais afetados pela doença continuam sendo: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. Juntas, as cinco unidades federativas somam 42.390 casos confirmados da doença.

Neste domingo, São Paulo atingiu 1.700 óbitos em decorrência da covid-19 e segue com o maior número de mortes. O Rio de Janeiro possui 645 óbitos. Na sequência aparecem Pernambuco, com 415; Ceará, com 327; e Amazonas com 304.

O estado de São Paulo também lidera a lista de locais com mais infectados. Até às 14h deste domingo, eram 20.715 casos. O Rio de Janeiro é o segundo com mais registros, com 7.111. O Ceará fica em terceiro, com 5.833; seguido de Pernambuco, com 4.898; e Amazonas, com 3.833.