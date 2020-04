Brasil tem 4.543 mortes por coronavírus, com 66.501 casos confirmados

O Brasil chegou aos 66.501 casos confirmados do novo coronavírus. O dado foi anunciado no balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (27). O número de diagnósticos na véspera, domingo (26), era de 61.888. Assim, em 24 horas, foram registradas 4.613 novas pessoas contaminadas com a covid-19 no país, um aumento de 7,4%.

Em relação às mortes, já estão confirmados 4.543 óbitos no Brasil em decorrência do coronavírus. No domingo, eram 4.205, um crescimento de 338 vítimas fatais (8%) entre os dois dias.

A taxa de letalidade, que compara a quantidade de casos confirmados com as mortes, está em 6,8% no país. O estado que tem o maior índice é a Paraíba, 9,2%, com 543 diagnósticos e 50 óbitos. Já o que tem a menor taxa é Roraima, com 1%, com 407 pessoas infectadas e 4 vítimas fatais.

São Paulo lidera entre os estados com mais pacientes contaminados: são 21.696 até o momento. Em seguida, aparecem na lista Rio de Janeiro (7.944), Ceará (6.726), Pernambuco (5.358) e Amazonas (3.928).

Entre os óbitos, o topo do ranking é, mais uma vez, de São Paulo, com 1.825. Depois vem Rio de Janeiro (677), Pernambuco (450), Ceará (390) e Amazonas (320).