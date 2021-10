Brasil tem mais de 150 mi de vacinados ao menos com primeira dose contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 14, a 150.659 242, o equivalente a 70,63% da população total. Nas últimas 24 horas, 708.252 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 150 milhões de vacinados, 101,83 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 47,74% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,33 milhão de pessoas receberam a segunda dose e outras 2,5 mil receberam o imunizante de aplicação única da Jansen.