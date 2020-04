Brasil tem mais de 30 mil casos de coronavírus, com 1.924 mortes

O Brasil já passa dos 30 mil casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (16), número de pessoas diagnosticadas com a covid-19 no país é de 30.425, com 1.924 mortes. No levantamento anterior, de quarta (15), eram 28.320 infectados e 1.736 óbitos.

Em relação à véspera, o Brasil teve um aumento de 7,4% no número de casos - 2.105 confirmações a mais. Entre as vítimas fatais, o crescimento é ainda maior, de 10,8%. Foram 188 novas mortes anunciadas nas últimas 24 horas.

São Paulo, como nos balanços anteriores, continua como o estado com mais pessoas diagnosticadas com o coronavírus: são 11.568. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (3.944), Ceará (2.386), Amazonas (1.719) e Pernambuco (1.683).

Entre as mortes, mais uma vez São Paulo está no topo, com 853 óbitos. Rio de Janeiro (300) e Pernambuco (160) estão na sequência. E, empatados na quarta posição, há o Ceará e Amazonas, ambos com 124 vítimas fatais.

O mapa de mortes por covid-19 no país, de acordo com o Ministério da Saúde, tem ainda: Paraná (41), Maranhão (37), Minas Gerais (33), Bahia (30), Santa Catarina (29), Pará (24), Paraíba (24), Rio Grande do Norte (20), Rio Grande do Sul (19), Espírito Santo (22), Distrito Federal (20), Goiás (16), Piauí (8), Amapá (7), Alagoas (5), Sergipe (4), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (5), Acre (5), Roraima (3), Rondônia (3) e Tocantins (1).

A taxa de letalidade do país é de em 6,3%, mesmo índice registrado na quarta-feira (15).