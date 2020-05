Brasil tem mais de 600 mortes por covid-19 pelo 3º dia seguido; total é de 9.146

O Brasil registrou 610 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 9.146 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (7), que também anunciou que o país teve novos 9.888 diagnósticos do coronavírus. Assim, o total de pessoas infectadas chegou a 135.106

Foi o terceiro dia seguido que o Brasil alcançou a marca de 600 fatalidades diárias. Na quarta-feira (6), foram 615 mortes, o recorde até o momento, e, na terça (5), 600.

Apesar do número alto, o Ministério informou que a maior parte dos óbitos refere-se a outros períodos, mas foi inscrita posteriormente após investigação concluída ou em andamento. Destes 610 confirmados nesta quinta (7), 121 ocorreram nos últimos três dias.

São Paulo continua na liderança entre os estados com maiores números de casos (39.928) e mortes (3.206). Rio de Janeiro aparece em seguida, com 14.156 doentes e 1.394 óbitos. Em terceiro, está o Ceará, com 13.888 diagnósticos e 903 fatalidades. Fechando o top 5, está Pernambuco, com 10.824 infectados e 845 falecimentos, e Amazonas, com 10.099 contaminados e 806 mortos.

Os estados que registram as menores notificações, no momento, são Mato Grosso do Sul, que tem 311 casos e 10 óbitos, e Mato Grosso, com 417 diagnósticos e 13 vítimas fatais.