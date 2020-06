Brasil ultrapassa 55 mil mortes por covid-19, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 55.102 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h desta sexta-feira (26), segundo um levantamento novo feito pelo consórcio de veículos de imprensa que contabiliza os dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

O consórcio divulgou na quinta (25), às 20h, o 18º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, AM, GO e RR divulgaram novos dados.

Já os casos confirmados são, ao total, 1.234.850. Esses números colocam o Brasil como o segundo país tanto com mais infectados quanto com mais mortos durante a pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos em ambos os casos.

Os dados são contabilizados em parceria por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol, que trabalham de maneira colaborativa para reunir as informações. O objetivo é dar aos brasileiros o cenário da evolução da pandemia no país.