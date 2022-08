Brasileira morre ao cair de penhasco nos Andes do Peru

Uma servidora do Superior Tribunal de Justiça (STJ) morreu na última segunda-feira (1º) ao cair de um penhasco nos Andes peruanos. Maria Lucia Paternostro Rodrigues, 46,​ vivia em Brasília, e deixa uma filha de 12 anos.

De acordo com o UOL, o corpo da servidora só foi localizado nesta terça (2), uma vez que ela fazia uma trilha em uma área de difícil acesso, e ainda está em processo de resgate.

Maria Lucia ingressou no STJ em 2003 e exercia o cargo de assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac). Ela era formada em letras e direito, com pós-graduação em direito público.

Nas redes sociais, compartilhava momentos de seu hobby preferido: fazer trilhas e visitar cachoeiras. Em uma das fotos publicadas há dois meses, ela aparece posando no alto de uma montanha.

As últimas postagens na sua rede registraram a viagem ao Peru, onde ela esteve nos últimos sete dias visitando atrações como o Parque Nacional Huascarán.