Brasileira que fazia o transporte de infectados com a covid-19 morre nos EUA

Liana Sá vivia nos Estados Unidos e trabalhava com o transporte de pacientes (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma paramédica brasileira que fazia o transporte de pacientes infectados com a Covid-19 nos Estados Unidos morreu neste domingo (5), em Nova Jersey.

Liana Sá vivia nos Estados Unidos há mais de dez anos e estava trabalhando diretamente com pessoas doentes. Em entrevista à TV Globo, Claudison Rodrigues, ex-marido da paramédica, contou que ela se sentiu mal durante o plantão e não resistiu.

“No último plantão dela, ela se sentiu mal, foi para casa e em três dias morreu. Ela estava totalmente exposta”, relatou ele.

“Ela estava na linha de frente do combate ao coronavírus, levando e trazendo pessoas nos veículos de transporte de doentes. Ela se preparou para fazer esse tipo de trabalho, estava fazendo isso ha anos lá. Uma brasileira que foi lá se preparar para esse tipo de trabalho, fez o trabalho e morreu por isso”, finalizou o ex-marido.

Atualmente, os Estados Unidos é um dos epicentros do coronavírus no mundo. Mais de 330 mil casos já foram registrados no país, com mais de 9,5 mil óbitos decorrente da Covid-19.