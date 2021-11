Brasilgás passa a se chamar Ultragaz também na Bahia

A Brasilgás, marca que faz parte da Ultragaz desde a década de 70, passa a se chamar Ultragaz agora também na Bahia. Esse já é o nome usado pela empresa em outros estados e a ideia é justamente ter uma marca única como referência nacional.

Com 841 revendas na região metropolitana de Salvador, a Ultragaz é responsável por 36,9% do mercado da Bahia em 2021. Estima-se que 5 milhões de habitantes são atendidos pelo suas revendas em seus domicílios. São cerca de 3.800 clientes empresariais (granel e industrial envasado). As revendas Ultragaz tinham o nome Brasilgás em Feira de Santana, Itabuna, Matacari, na região metropolitana de Salvador e em Vitória da Conquista, destaca a a empresa em nota.

De acordo com o presidente da empresa, Tabajara Bertelli, a mudança é parte importante de um plano estratégico para aproximar ainda mais a Ultragaz dos clientes.

A empresa está expandindo sua rede de parceiros e canais de venda direta na Bahia. Para isso, firmou acordo com grandes o RecargaPay e o IFood. O cliente interessado nos serviços da companhia também pode solicitar ou adquirir um produto por meio dos canais diretos da Ultragaz, como o App Ultragaz - disponível para Android e IOS; WhatsApp; Chatbot; Messenger Facebook e telefone. Para ter acesso aos canais de compra, acesse https://canais.ultragaz.com.br/.

Nova marca

O o trabalho de rebranding foi desenvolvido pela agência Ana Couto. A tipografia de Ultragaz em caixa baixa e com formas mais arredondadas traz ideia de proximidade, junto com traços de personalidade que tornam a marca moderna e diferenciada no mercado. As ondas que partem da letra G simbolizam a transição energética e inspiram potência e fluidez ao mesmo tempo.

A paleta de cores preserva a história de Ultragaz, trazendo o azul, mais intenso, como cor predominante, e novos tons modernos e energéticos, que abrem para uma sociedade mais diversa.

“É orgânica, mais fluida, também é uma marca fácil, simples, para facilitar o uso e trazer essa experiência de cotidiano”, afirma Aurélio Ferreira, diretor de desenvolvimento da Ultragaz.

A nova identidade visual passa a ser usada em todas as comunicações da companhia, incluindo canais proprietários, identidade das unidades, vasilhames, uniformes, caminhões e revendas exclusivas da marca em um plano de implementação de aproximadamente três anos.