Braskem abre edital de até R$ 1 mi para projetos sociais na Bahia e outros estados

O 1° edital da Braskem: Projetos que Transformam selecionará trabalhos de organizações sociais que incentivam o desenvolvimento local e sustentável em Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Simões Filho e Salvador. Cada entidade poderá receber recursos de até R$ 80 mil. No total, será disponibilizado o montante de R$ 1 milhão para apoiar até 15 iniciativas nos cinco estados contemplados, que incluem Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.

O projeto da Braskem busca estimular ações que fomentem o acesso à educação e promovam a economia circular, a inovação e o empreendedorismo na região de atuação da companhia. Antes da abertura do edital, será promovida uma capacitação de elaboração dos projetos com as instituições interessadas em participar. A inscrição será realizada entre quinta-feira (5) e 23 de maio pelo site da Prosas, empresa responsável pelo edital. O treinamento ocorrerá entre 7 e 10 de junho, nos formatos webinar, online e ao vivo. Já o período de inscrições para o edital será de 20 de junho a 14 de julho.

Os projetos apoiados pelo edital deverão fomentar o desenvolvimento sustentável das comunidades e atender a alguns requisitos, como serem executados em até 12 meses, beneficiarem diretamente o público da área de influência das operações da Braskem e focarem em uma necessidade da comunidade. Na Bahia, serão priorizados projetos que atendam as comunidades vizinhas ao Polo Industrial de Camaçari, a Região Portuária de Aratu e a Dutovia, que liga o Porto de Aratu, em Candeias, ao Polo Industrial de Camaçari.

"A Braskem segue empenhada em desenvolver as comunidades do seu entorno, proporcionando bem-estar e ampliando o impacto positivo da sua presença na região. Esse edital potencializa essa política de Responsabilidade Social da empresa e busca apoiar projetos relevantes para as comunidades", afirma a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

Na área de economia circular, a indústria visa selecionar trabalhos que atuem nesse setor por meio de um modelo de negócios que aborde desafios de sustentabilidade e/ou de educação ambiental. Em inovação e empreendedorismo, os projetos devem capacitar pessoas para desenvolver negócios de impacto socioambiental, com foco no empreendedorismo feminino ou racial. Já em educação, o objetivo é ampliar e facilitar o acesso direto à educação, principalmente relacionado às áreas STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática), e à formação técnica.