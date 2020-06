Braskem e Alpargatas doam máscaras e calçados para profissionais de saúde

A Braskem e a Alpargatas, indústria de bens de consumo, se uniram para ajudar profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Juntas, as empresas confeccionaram equipamentos de proteção individual (EPIs), como calçados e máscaras de uso hospitalar, que serão distribuídos em unidades de saúde da Bahia, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro e Tocantins.

Os calçados, produzidos a partir de 4,6 toneladas de resina do tipo EVA doadas pela Braskem, foram destinados a hospitais de São Paulo. Já as máscaras serão doadas nos outros estados. Elas foram criadas pela Alpargatas a partir do nãotecido, feito com resina de polipropileno (PP) doada pela Braskem à Fitesa.

Na Bahia, a rede municipal de Camaçari foi beneficiada com 150 mil máscaras. Já o Tocantins recebeu 10 mil máscaras para a rede pública de saúde. No Rio de Janeiro, foram distribuídas mais de 50 mil máscaras de proteção ao Hospital Municipal de Duque de Caxias e aos Hospitais Federais do Andaraí, Bonsucesso, Cardoso Fontes, Graffé Guinle, Ipanema, Lagoa e Servidores, além da Secretaria de Estado de Saúde.

Em Maceió, no Alagoas, foram doadas 40 mil máscaras, sendo 20 mil para as Secretarias de Saúde do município e do estado. Parte será repassada aos profissionais da saúde que atuam no Centro de Triagem, inaugurado em abril passado pela própria Braskem, com apoio do Governo local. O espaço é utilizado para atender pacientes com sintomas de gripe e foi criado com o objetivo de desafogar a rede pública da saúde durante a crise da covid-19.

Os calçados, por sua vez, tiveram, ao todo, 18 mil pares distribuídos no estado de São Paulo, entregues ao governo estadual, responsável pela distribuição aos hospitais.

As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde das respectivas regiões foram as responsáveis por selecionar os hospitais beneficiados.

"Estamos mobilizando diversos parceiros e demais integrantes da nossa cadeia de valor para encontrar alternativas rápidas, seguras e eficazes que possam ajudar o Brasil a atravessar esse período desafiador. Estamos engajados em uma série de iniciativas que apoiam hospitais e comunidades próximas das nossas unidades fabris no país e a Alpargatas e Fitesa são aliadas essenciais nesse movimento. O momento é de união e de demonstrar, na prática, o quanto o nosso setor pode ajudar a sociedade, especialmente na área de saúde", afirmou Edison Terra, vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas da Braskem na América do Sul.

Para Roberto Funari, CEO da Alpargatas, a união de esforços com outras empresas, representantes de comunidades, entidades de ajuda, é o caminho para superar a crise. "Com empatia e solidariedade somos mais fortes para combater o coronavírus e seus efeitos", comentou.

"As doações junto aos parceiros reforçam a importância da consciência coletiva nos mais diversos segmentos para superarmos este momento delicado da saúde mundial. Ficamos felizes em poder fornecer material com o nível de exigência técnica necessária no combate à pandemia, tornamos isso uma questão prioritária em nossa operação", afirma Silverio Baranzano, CEO da Fitesa.

