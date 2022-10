Braskem economiza energia que daria para abastecer Feira de Santana por um ano

Nos últimos dois anos, as unidades da Braskem no Polo Industrial de Camaçari economizaram um volume de energia que seria suficiente para abastecer a cidade de Feira de Santana, que possui quase 650 mil habitantes, durante um ano inteiro. O dado é comemorado por Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da empresa na Bahia.

O resultado é parte do esforço que a empresa petroquímica baiana vem realizando para a descarbonização de suas operações e foi apresentado por Magnólia como um exemplo de como o engajamento das equipes é importante para a implantação de estratégias ESG – que envolvem a sustentabilidade ambiental, social e na gestão.

ACESSE TODO CONTEÚDO SOBRE O AGENDA BAHIA 2022

https://www.correio24horas.com.br/agendabahia/

“É um resultado bastante significativo”, avaliou, durante conversa com o jornalista Donaldson Gomes, editor do CORREIO, no programa Política & Economia, veiculado ontem.

Em 2009, pela primeira vez, a Braskem definiu um ciclo de compromissos de longo prazo relacionados à sustentabilidade, conta Magnólia. De lá até 2019, a companhia correu atrás destas metas e alcançou 85% delas. Em 2020 foi feita uma revisão destes compromissos, com uma atualização para os próximos anos.

Foram definidos sete macro objetivos que são aplicados na estratégia de negócios da empresa. “Eu diria que o nosso grande diferencial em relação a outras empresas que também estão investindo em ESG é o fato de termos colocado a questão como parte de nossa estratégia empresarial”, explica.

“É fundamental trazer isso para a organização e fazer o assunto permear todas as áreas, envolver todos os integrantes. Hoje nós podemos dizer que todas as 8 mil pessoas que fazem parte da Braskem estão verdadeiramente comprometidas em alcançar estas metas”, destaca.

Quando as metas anuais são estabelecidas na empresa, já existe uma previsão de que elas espelhem os planos relacionados à sustentabilidade, explica. “É um assunto que faz parte das prioridades estratégicas da empresa, faz parte das nossas metas coletivas e replicamos nas nossas metas individuais”, diz. “Cada um no escopo das suas atividades contribui para o cumprimento destas metas”, completa.

O engajamento dos colaboradores é fundamental para o cumprimento dos objetivos na área de sustentabilidade. Magnólia cita como exemplo o esforço para a colaboração em relação às mudanças climáticas. “É uma coisa complexa, mas que nós podemos contribuir em nosso dia a dia”, ressalta. A empresa trabalha para reduzir a emissão de carbono em 15% até 2030 e zerar as emissões até 2050.

Neste sentido a empresa abriu várias frentes de trabalho e uma delas foi um programa de descarbonização industrial. “A Braskem entendeu que era preciso trabalhar na cultura da empresa, envolvendo do presidente até os operadores, na ponta. Criamos uma trilha de descarbonização, que é uma capacitação para engajar todos os integrantes e explicar o tamanho do desafio, como ele é importante e como cada um pode contribuir”, explica.

“Temos uma estrutura de governança que nos ajuda a garantir que sigamos no rumo traçado”, aponta.

Este posicionamento da empresa é muito importante para ela no mercado externo e junto aos seus investidores, avalia Magnólia Borges. Ela lembra que recentemente a Braskem promoveu um evento dedicado a conversar sobre sustentabilidade com os seus investidores. “Estamos num momento fundamental de prioridade total ao tema, de desenvolvimento tecnológico e de investimentos, numa frente de trabalho bastante robusta”, destaca gerente de Relações Institucionais da Braskem.

Petroquímica está presente em 70 países

A Braskem nasceu na Bahia em 2002. Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, define a gigante petroquímica como “uma jovem de 20 anos, com 45 anos de experiência”. O início se deu quando indústrias que atuavam no Polo Industrial de Camaçari se reuniram para a formação da empresa. “As empresas que atuaram na formação do Polo se juntaram e criaram esta empresa. A gente nasceu aqui, mantemos a sede em Camaçari, mas nos tornamos uma empresa global”, conta. Hoje a Braskem possui unidades de produção em 40 países e tem escritórios regionais em 70.

“Nos últimos anos, a empresa cresceu bastante, passou por um grande processo de internacionalização e hoje é líder nas Américas na produção de resinas termoplásticas, é a sexta maior petroquímica do mundo em capacidade de produção de resinas, somos pioneiros e líderes mundiais na produção de biopolímeros a partir do etanol”, enumera Magnólia.

Ela lembrou que o setor de atuação da empresa é essencial para o nosso dia.

“A gente fornece produtos químicos e resinas. Traduzindo, hoje, na rotina diária, da hora em que você acorda até a hora de dormir, de algum modo está utilizando algo que vem da Braskem”, resumiu. “Da escova de dentes, passando pelos óculos e o aparelho celular”, completa.



O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem e Rede+, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.