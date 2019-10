Braskem já pode voltar a ser negociada na bolsa de Nova York

Gigante brasileira do setor químico e petroquímico, a Braskem anunciou nesta sexta-feira (18) que pode voltar para negociação na bolsa de valores de Nova York,

Seguindo regulamento da Securities and Exchange Comission (SEC), a companhia entregou o formulário 20-F de 2018 ontem, conforme exigido pelo órgão.

Este formulário é um documento que as companhais estrangeiras com títulos negociados nas bolsas americanas precisam forneces às autoridades reguladoras do país.

A empresa brasileira atrasou na entrega dos formulários de 2017 e 2018, por conta do cumprimento de procedimentos e análises adicionais sobre seus processos de controle interno. Por conta disso, a bolsa de Nova York tinha removido a Braskem do pregão.

No começo do mês, a Braskem entregou o relatório referente a 2017. Agora, com a entrega do de 2018, a companhia deve ser liberada para voltar ao pregão.