Braskem lança plataforma virtual e interativa com evento sobre Economia Circular

A Braskem acaba de lançar a plataforma Braskem 360°, um ambiente de realidade virtual que visa reforçar a identidade da empresa e inovar na forma de comunicar seus projetos, investimentos, produtos e as ações ligadas à sustentabilidade. A ideia é permitir também outras possibilidades de relacionamento com a empresa.

Como forma de celebrar o lançamento do projeto, no dia 27 de julho será realizado o primeiro evento virtual e ao vivo da plataforma, com o tema “Economia Circular na Prática”. O foco será apresentar de forma interativa aos visitantes a estratégia da Braskem na transformação da economia linear em circular, demonstrando os avanços de projetos em execução, especialmente focados em reciclagem mecânica e avançada.

Na ocasião, também será feita a divulgação do estudo de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) de resinas recicladas pós-consumo do portfólio da Braskem na América do Sul e no México, apresentadas por especialistas da empresa. Além de conferir o evento, o visitante poderá conhecer outros espaços, como a planta de reciclagem mecânica em parceria com a Valoren, o lounge institucional, ou o espaço dedicado à área de Engenharia de Aplicação, além de ouvir mensagens exclusivas de alguns líderes da companhia.

A Braskem no metaverso

A plataforma Braskem 360° surgiu como proposta de continuação da Braskem Week, primeira feira virtual proprietária da companhia que aconteceu em 2021 e que foi bem-sucedida.

“A ideia é, como a própria natureza do projeto já diz, ver no ambiente digital o que já é visto no mundo real. Nosso objetivo é reunir e ampliar o acesso a informações sobre a Braskem em um só lugar, dando aos usuários a possibilidade de conhecerem mais sobre nós, nossos compromissos, nossos mercados e nossas ações”, explica Edison Terra, vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas da Braskem na América do Sul.

“É também uma forma de mostrarmos que estamos sempre inovando e buscando novas formas de nos comunicarmos com os diferentes públicos, investindo em novas tecnologias, além de ampliar a disponibilidade de conteúdos e o compartilhamento de conhecimentos sem barreiras geográficas”, reforça Márcio Sanitá, diretor de Comunicação, Serviços Técnicos e Atendimento ao Cliente da Braskem.

A iniciativa disponibilizará acesso gratuito a uma infinidade de conteúdos, projetos e eventos que a Braskem irá promover. Na plataforma, o visitante poderá acessar também um espaço institucional que foi inspirado no escritório da Braskem em São Paulo, além de poder ouvir mensagens de alguns executivos da empresa e fazer um tour virtual pela planta de reciclagem mecânica inaugurada no começo deste ano em Indaiatuba (SP), em parceria com a Valoren, podendo entender como funciona o processo de reciclagem.

Serviço:

Braskem 360°

Evento virtual: “Economia Circular na Prática”

Data: 27 de julho

Horário: das 11h às 13h

Local: Auditório Braskem 360°

Cadastro e acesso no site: www.braskem360.com.br