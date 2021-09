Braskem participa de debates na 11ª Virada Sustentável

Uma série de eventos da 11ª edição da Virada Sustentável da Braskem teve início na última quinta-feira (2) e seguirá até o dia 22 do mês deste mês. Para as reflexões sobre a relação do ser humano com o meio ambiente e questões sociais, a Braskem contará com a participação de diferentes colaboradores em palestras variadas.

A primeira delas, batizada de “O futuro da reciclagem” e programada para o dia 9 de setembro, conta com a participação de Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, para abordar a importância do plástico pós-consumo e das tecnologias e soluções de reciclagem mecânica e avançada na construção de uma economia cada vez mais circular.

Na sequência, no dia 13, Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, participa da palestra com o economista norte-americano, Jeffrey Sachs, professor na Universidade de Columbia, conselheiro econômico, autor de best-sellers e líder global em desenvolvimento sustentável. Por fim, no dia 22, Camila Fossati, diretora de Desenvolvimento Organizacional da Braskem, traz para discussão o tema da diversidade na composição do quadro de funcionários na mesa “Inclusão e diversidade: a importância de metas para impulsionar a agenda”.

“Ser uma empresa que tem como propósito melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química e do plástico nos coloca como protagonistas no desafio da preservação ambiental e nas questões relativas ao plástico pós-consumo”, diz a diretora de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem, Ana Laura Sivieri. “Na Braskem, procuramos sempre desenvolver um ambiente de trabalho acolhedor, diverso e inclusivo, estimulando nossos colaboradores e terceiros a serem quem são”, finaliza a diretora.

Para participar dos painéis, os interessados precisam se inscrever gratuitamente no site da Virada Sustentável: www.viradasustentavel.org.br/palestras.

Palestra “O Futuro da Reciclagem”

Data: 9 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 14 às 15 horas

Participação de Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul

Palestra “Mensagens para o Mundo Pós-Pandemia”, com o economista norte-americano Jeffrey Sachs

Data: 13 de setembro (segunda-feira)

Horário: das 10h às 11h

Participação de Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem

Palestra “Inclusão e diversidade: a importância de metas para impulsionar a agenda”

Data: 22 de setembro (quarta-feira)

Horário: das 11h30 às 12h30

Participação de Camila Fossati, diretora de Desenvolvimento Organizacional da Braskem