Braskem Recicla promove ação sustentável durante Corrida do Dragão em Camaçari

O Braskem Recicla vai participar da Corrida do Dragão, que acontece em Camaçari a partir das 6h, na Sede da Companhia Independente de Policiamento Especializado, localizada no Polo Industrial (CIPE/PI). Realizada pela startup Solos em parceria com a Braskem, a ação busca promover uma reflexão sobre a importância do descarte correto de resíduos e o consumo consciente com o intuito de gerar a adoção de comportamentos sustentáveis.

No formato de estande, o projeto contará com jogos educativos e outras atividades lúdicas, além de um ponto de coleta de materiais recicláveis, incentivando a participação dos presentes na corrida. “Ter o Braskem Recicla em eventos como esse promove um impacto social significativo, ao cumprir um importante papel educativo na gestão dos nossos resíduos e conservação do nosso planeta", comenta Saville Alves, fundadora da Solos.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a iniciativa estimula a importância do descarte adequado de resíduos e da reciclagem. "Por meio de uma experiência interativa, demonstramos que é possível fechar o ciclo da economia circular com o reaproveitamento correto do plástico a partir do cultivo de hábitos simples", afirma.

Essa é a segunda vez que o Braskem recicla está presente em Camaçari. Em setembro, a ação arrecadou mais de 7 toneladas de recicláveis no município, recebendo a visita de mais de 1600 adultos e crianças em sua estrutura geodésica.