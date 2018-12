BRF lança empreendimento em Brotas no reaquecimento do médio padrão

As unidades do Residencial Madrid são entregues com os piso da sala, quartos e varanda em porcelanato, além dos armários da cozinha e de banheiro grátis. (Imagem: Divulgação)

“Receita de sucesso” talvez seja o termo que melhor descreva os investimentos das construtoras BRF e Gantois, no Jardim Santa Tereza, em Brotas. Após o lançamento do Residencial Paris, considerado um sucesso de vendas, no primeiro semestre do ano, agora as empresas retornam ao mercado com o Residencial Madrid, 2/4 com suíte e varanda, com 54m² de área privativa e que, assim como o seu antecessor, aposta em infraestrutura e localização para seguir em destaque na preferência do consumidor.

O Residencial Madrid conta com duas opções de planta. A unidade é entregue com os piso da sala, quartos e varanda em porcelanato, além dos armários da cozinha e de banheiro grátis, além de bancadas em granito no sanitário social e na suíte. Nas áreas comuns, o empreendimento tem infraestrutura de segurança e lazer completa, que inclui salão de festas, espaço gourmet, home office, espaço fitness, brinquedoteca e piscina.

De acordo com o sócio da BRF, Bruno Ferreira, os empreendimentos lançados pelas construtoras seguem focados em oferecer produtos de alta qualidade para o público consumidor de médio padrão a preços competitivos. “Todo o trabalho de qualidade em engenharia e acabamento que tivemos nos nossos lançamentos anteriores, aqui da região, está presente também no Madrid, e tudo isso com as mesmas vantagens de financiamento direto com a construtora em até 100 meses”, afirma.

Localização

Um dos principais trunfos na comercialização do Residencial Madrid é o mesmo que fez dos seus antecessores um case de sucesso juntos aos clientes: a localização privilegiada. “Essa região de Brotas se tornou um endereço muito desejado, principalmente após a chegada do Shopping Bela Vista e do início das atividades do metrô. Pois, além do fácil acesso, há um menu de comércio e serviços e também existe a localização estratégica, que permite ao morador um rápido deslocamento para importantes regiões da cidade”, explica Bruno Ferreira.