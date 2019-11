'Briga acabou cedo', diz Bellintani sobre luta pela Libertadores

Não foram apenas os jogadores do Bahia que lamentaram a derrota do Esquadrão para o Goiás na tarde deste domingo (24), no Serra Dourada. Presidente do clube, Guilherme Bellintani concedeu entrevista à Rádio Metrópole e falou sobre o momento do tricolor no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há oito jogos, o tricolor vive uma crise sem fim dentro de campo e para Bellintani, o momento é de ajustar as coisas e descobrir o motivo da queda de rendimento.

"Segundo turno muito ruim, abaixo, com números que a gente não esperava. Lógico que sempre fui pés no chão de colocar como objetivo do clube ficar entre os dez no Brasileirão. Mas, pelo primeiro turno que a gente fez, que brigou pela Libertadores... Apenas a briga acabou antes do que a gente imaginava. O que importa agora é entender o motivo do time cair tanto. É terminar o campeonato em bom estilo, honrando a camisa do clube e aprender com os erros. Pior colocação que estivemos foi a 12ª colocação. O que acontece é que nosso primeiro turno fez ter uma expectativa maior. Nesse momento, dá uma tristeza. É levantar a cabeça, mostrar que o time tem um projeto, e entender que a gente erra. Rendimento muito ruim no segundo turno. Entregamos campeonato que estava pedindo para a gente se classificar. A gente não fez nossa parte", analisou o gestor.

Guilherme Bellintani aproveitou ainda para assumir a responsabilidade pelo momento de declínio que a equipe vive e afirmou que está empenhado em ajustar as coisas.

"A gente não vai achar nunca que uma queda dessa é de responsabilidade úncia do treinador. É coletivo, e o primeiro responsável é o presidente. O grande responsável nesse momento sou eu. Entre treinador, comissão técnica, diretoria, jogadores. Então, naturalmente, a gente divide com todo mundo", afirmou ele.

Com mais quatro jogos no Brasileirão, o Bahia agora foca no Atlético-MG, adversário desta quarta-feira (27), na Fonte Nova. O Esquadrão soma 44 pontos e ocupa a 10ª colcoação do Campeonato Brasileiro.