Brigada com a mãe, Ana Paula Arósio não faz visita durante passagem pelo Brasil

A passagem meteórica da atriz Ana Paula Arósio pelo Brasil ainda dá o que falar. Após sair da Inglaterra, onde mora atualmente, e desembarcar na terra natal para fazer compromissos profissionais – entre elas, uma campanha publicitária para o banco Santander, pela qual teria recebido cerca de R$ 8 milhões – ela deixou muita gente surpresa por não ter visitado sua mãe, dona Claudete, que mora no interior de São Paulo.

As duas são brigadas há anos, mas a mãe da estrela admitiu que sente vontade de retomar o contato com a filhota.

Na última quinta-feira (27), o programa ‘Balanço Geral SP’, da Record TV, entrou em contato com dona Claudete, que confessou não ter sido procurada pela filha nos últimos dias. Em outra entrevista para a atração, a idosa ainda revelou ter muita saudade de Ana Paula e que não mantinha mais contato com ela.

Longe dos holofotes

Ana Paula Arósio estava longe da TV há 10 anos, quando deixou a novela "Insensato Coração". Desde então, a atriz não voltou mais a trabalhar em folhetins. Seu último título foi a série "Na forma da lei", de Antonio Calmon, que foi ao ar também em 2010.

Nesse período, a atriz fez somente três filmes, Annita & Garibaldi, de 2013, A Floreta que se Move, de 2015, e Primavera, de 2018.

Ela estreou na carreira na novela "Éramos Seis", do SBT, em 1994. Depois, fez sete novelas e seis séries. Estreou na Globo com o sucesso "Hilda Furacão", de 1998 - surpreendemente "emprestada" por Sílvio Santos, já que ainda tinha contrato com o SBT.

Em "Insensato Coração", começou a ficar incomodada com os bastidores da novela, dirigida por Dennis Carvalho. Passou a faltar às gravações no Sul do país e acabou sendo dispensada pelo diretor publicamente. Ela pediu desligamento da Globo depois e desde então não aceitou mais convites para retornar.

Atualmente, a atriz mora numa pequena cidade do interior da Inglaterra com o cavaleiro Henrique Pinheiro.