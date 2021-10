Brigadistas do Bahia Sem Fogo recebem equipamentos de proteção individual

Como parte de um termo de cooperação mútua com o Programa Bahia Sem Fogo, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e a Bracell disponibilizam 100 pares de botas coturnos que deverão ser entregues aos brigadistas voluntários que atuam no combate aos focos de incêndios que atingem as regiões florestais do interior do estado da Bahia.

Segundo a secretária do Meio Ambiente, Márcia Telles, “essas botas deverão compor os cem kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que já está sendo viabilizado para as brigadas voluntárias que atuam em conjunto com o Programa Bahia Sem Fogo”.

(Inema / Divulgação) (Inema / Divulgação)

“É um momento de muita alegria pra a gente, poder cooperar ajudando aos brigadistas que estão na linha de frente no combate aos incêndios que vem destruindo a nossa floresta”, afirmou Wellington Souza, coordenador de Segurança Patrimonial da Bracell.

Responsável pela Brigada de Incêndio Florestal da Bracell, Josemar, reforçou a fala de Wellington e declarou que a iniciativa tem o objetivo de garantir a “segurança e a capacidade de resposta das brigadas de incêndio”.