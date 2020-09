Brigadistas voluntários chegam ao município de Barra para auxiliar no combate ao incêndio

Mais oito brigadistas voluntários chegam ao município de Barra, no Oeste baiano, neste sábado (26), para auxiliar os bombeiros no combate ao incêndio florestal que atinge a região. Segundo o Climatempo, neste sábado, a temperatura deverá chegar a 36 °C e a velocidade dos ventos em torno de 27 km/h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, atualmente, estão empregados no combate 18 bombeiros militares especialistas em combate a incêndio florestal, quatro aviões modelo airtractor contratados pelo Programa Bahia Sem Fogo e quatro brigadistas voluntários.

No sétimo dia de combate ao incêndio florestal que atinge a região de Barra, região oeste da Bahia, nesta sexta-feira (25), os militares percorreram a área e detectaram mais dois focos, porém, nas proximidades do Rio São Francisco, onde houve combate na última quarta-feira (24). Tudo permaneceu sem pontos de calor.

Na quinta-feira (24), vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o desespero de moradores que viram o fogo no quintal de suas casas. No entanto, a assessoria do Corpo de Bombeiros explicou que o incêndio não está mais próximo das casas e que o trabalho da corporação evitou danos aos moradores.