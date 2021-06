Brilux recicla 4,6 mil toneladas de plástico e lança embalagem 100% reciclável

Em mais um avanço no compromisso com a sustentabilidade, a Brilux, marca líder no Norte-Nordeste, está lançando uma nova embalagem de água sanitária. Agora totalmente reciclável, conta com redução de 42% no volume de plástico em sua composição. Além disso, a nova embalagem, que já está disponível nas prateleiras, possui bico dosador e tampa abre-fácil, que facilitam a economia do produto.

“Para simplificar ainda mais a vida das pessoas, as embalagens agora estão mais ergonômicas, melhores de segurar e ainda ajudam a evitar o desperdício. Com o novo bico, o consumidor só usa o que precisa”, detalhou Renata Carvalho, gerente de Marketing e Trade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, fabricante da marca Brilux.

A tampa abre-fácil e o bico dosador ajudam a simplificar na economia do produto (Foto: Reprodução/Brilux).

A Brilux é uma das principais marcas da Indústria Raymundo da Fonte, que já financiou a reciclagem de 4,6 mil toneladas de plástico. A iniciativa acontece desde agosto de 2019 em parceria com o projeto socioambiental EuReciclo, que conecta a indústria às cooperativas de reciclagem. Através do projeto, a indústria realiza a

compensação de pelo menos 22% das embalagens plásticas colocadas no mercado.

A parceria gera renda e sustentabilidade através da coleta, triagem e destinação de embalagens descartadas. Neste período, a Indústria Raymundo da Fonte repassou R$418 mil para 23 operadores de triagem, em 12 estados brasileiros, a exemplo de Pernambuco, Bahia e Ceará.

“Através da parceria com a EuReciclo, estamos conectados a uma cadeia produtiva de cooperativas e catadores, que vivem através dessa renda e nos ajudam a dar um destino sustentável às embalagens plásticas”, comentou Hisbello de Andrade Lima Neto, Diretor Superintendente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte.

Hisbello de Andrade Lima Neto, Diretor Superintendente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte (Foto: Aurélio Alves/Agência LK).

As novas embalagens de água sanitária estampam o selo da EuReciclo, que ajuda o consumidor a identificar as iniciativas sustentáveis da marca. O produto, recomendado para desinfecção de limpeza de ambientes contra vírus e bactérias, possui ainda o selo de eliminação de 99,9% das bactérias, validado pela Anvisa.

“Estamos constantemente desenvolvendo soluções que aliam oportunidades econômicas com benefícios para nossos consumidores e o meio ambiente. Mais do que uma mudança da embalagem, queremos cada vez mais trazer soluções sustentáveis”, finaliza Renata.

A Família Brilux conta com mais de 100 produtos que simplificam o dia a dia do consumidor (Foto: Aurélio Alves/Agência LK).