Brincando com Fogo desafia participantes a resistirem ao sexo

Isolados em uma praia paradisíaca, solteiras e solteiros do Brasil são colocados à prova: levar para casa o prêmio de R$ 500 mil ou se entregar a uma paixão? Essa é a proposta da série Brincando com Fogo, versão nacional de um dos reality shows de maior sucesso da Netflix - Too Hot to Handle, que estreia estreia em duas etapas no serviço de streaming: nesta quarta-feira (21) e no dia 28 de julho.

As regras são claras: é proibido fazer sexo e a cada infração (até mesmo um selinho), uma quantia em dinheiro é descontada do valor total. Quem dita as normas do programa é Lana, uma assistente virtual que pode ver tudo o que acontece. Com o contato físico fora de cogitação, a questão é se os participantes vão ser capazes de se aprofundar em uma relação.

Brincando com Fogo tem a humorista curitibana Bruna Louise como narradora. Um dos trunfos da série, em sua opinião, é dar espaço a atitudes que representam a liberdade e o empoderamento feminino. "Fiquei feliz desde o começo, elas são livres", elogia. Ao longo dos episódios, o clima vai esquentando com reviravoltas e surpresas, afinal novos participantes vão se juntar ao elenco para desestabilizar os possíveis casais que estavam se formando.

Entre os 12 participantes de diferentes estados, está o empresário baiano Igor Paes, 27 anos. O rapaz que adora festa e curtição já avisou que tem muita energia e não consegue ficar parado. "Entra pra vencer e sempre consegue o que quer", define. Igor também anuncia que faz o que acha certo e não se prende a regras ou convenções.

O empresário baiano Igor Paes, 27 anos, está entre os participantes (Foto: Divulgação)