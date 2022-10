Briner: um símbolo da ineficácia da lei brasileira

A Justiça brasileira, no geral, aparenta ter um padrão. Sempre é mais difícil para os mais pobres terem seus direitos respeitados. Sempre parece mais difícil para os mais pobres provarem a inocência. E o Judiciário parece ser sempre mais rígido com aqueles que passam mais dificuldades.



O caso de Briner de César Bitencourt é simbólico quanto a isso. Um ano após ser preso em circunstâncias, no mínimo, questionáveis, ele foi considerado inocente na última segunda-feira (10). Tarde demais. Aos 23 anos, Briner havia morrido horas antes no Unidade Penal de Palmas, em Tocantins. Na véspera, sentindo-se mal, deu entrada em uma UPA próxima e teve uma parada cardíaca.



Briner foi preso em outubro de 2021, acusado de tráfico de drogas. Na época, a polícia descobriu uma estufa com maconha plantada na casa em que ele alugava um quarto. Os três moradores da casa foram levados presos. A advogada de Briner, Lívia Machado Vianna, contou ao UOL que a Polícia Militar foi até o local após uma denúncia anônima, entrando sem mandado judicial.



Briner, que era motoboy e não tinha passagem pela polícia, sempre negou envolvimento no caso. "Por mais que o Briner falasse que não tinha conhecimento, que não participou, que ele não sabia e os outros rapazes também falarem que ele não sabia, a prisão dele foi mantida", conta.



O julgamento aconteceu na sexta-feira (7), mas o alvará de soltura saiu apenas na segunda. A família de Briner, que se preparava para recebê-lo em liberdade e acabou recebendo a notícia da morte dele, não foi informada do estado de saúde do motoboy.

Governador de Alagoas é afastado do cargo por suspeita de ‘rachadinha’

A Polícia Federal (PF) realizou na terça-feira (11) uma operação que mirou o governador de Alagoas Paulo Dantas (MDB), candidato à reeleição. O chefe do Executivo foi afastado do cargo, por ordem da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi mantida pela Corte Especial do tribunal na quinta-feira (13).



Batizada "Edema", a ofensiva ainda cumpriu 31 mandados de busca e apreensão para apurar supostos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, incluindo as chamadas ‘rachadinhas’. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a investigação se debruça sobre a suposta "prática sistemática de desvios de recursos públicos desde 2019 no âmbito do Poder Público do Estado". Dantas nega as irregularidades.

Monkeypox avança no Brasil

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com o maior número de mortes pela varíola dos macacos fora do continente africano, onde o vírus monkeypox é endêmico: 6 pessoas já morreram no país, atrás apenas da Nigéria, com 7. Além disso, é o segundo com mais casos da doença, atrás apenas dos EUA.

Doença sem cura na Bahia

Cinco casos da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), mal neurodegenerativo que provoca desordem cerebral, perda de memória e, de forma inevitável, leva à morte, foram identificados este ano na Bahia, todos em moradores da capital. Três dos pacientes morreram, o último deles na última terça-feira (11).

Meme da semana

O último capítulo da novela Pantanal, da TV Globo, foi ao ar na sexta-feira (7). O remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, dos anos 90, repetiu o sucesso de audiência. Por conta disso, os fãs da novela movimentaram as redes sociais com despedidas e memes. "Pantanal" foi um dos tópicos mais comentados no Twitter durante a transmissão do último capítulo que teve morte, casamentos, reencontros e beijo gay.

