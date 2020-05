Brotas e Cosme de Farias: primeiro dia de medidas restritivas tem 49 casos positivos

Nesta sexta-feira (22), começaram a valer nos bairros de Brotas e Cosme de Farias as medidas regionalizadas, implementadas pela Prefeitura para tentar conter o avanço do novo coronavírus em Salvador. As duas áreas passarão, pelos próximos sete dias, por restrições mais rígidas e ações de proteção à vida, em função do alto número de diagnósticos de covid-19 realizados em maio e o relaxamento dos moradores no isolamento social.

Entre as ações, está incluída a realização de testes rápidos nas pessoas que apresentem sintomas da doença e após medição da temperatura. E, neste primeiro dia, foram detectados 49 casos positivos nas localidades, sendo 20 em Brotas e 29 em Cosme de Farias.

No total, foram realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 756 testes, com 158 casos positivos, somando os dados computados em Brotas e Cosme de Farias com os dos bairros de Plataforma, Liberdade, Lobato e Bonfim, outros que passam por medidas regionalizadas,

Além dos testes rápidos, a Prefeitura também faz nestas localidades a distribuição de cestas básicas a ambulantes e feirantes, entrega de máscaras, higienização de ruas, reforço no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e projeto Cras Itinerante. Não há fechamento de vias ou mudanças nas linhas de ônibus.

Todo o comércio formal e informal fica proibido de abrir nesses bairros, com exceção de supermercados, farmácias, agências bancárias, lotéricas, estabelecimentos que fazem delivery, cartórios, repartições públicas, clínicas veterinárias, serviços de imagem e radiologia, atendimento de tratamento contínuo (oncologia, hemoterapia, hemodiálise) e laboratórios de análise clínica.