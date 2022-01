Brotas e São Caetano seguem com ponto de testagem rápida contra Covid-19

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue oferecendo testagem rápida contra a Covid-19 nos bairros de Brotas e São Caetano até a sexta-feira (4), das 8h às 13h. A iniciativa municipal visa a detecção precoce do vírus, além de conter a disseminação entre os cidadãos.

O atendimento acontece por ordem de chegada com 200 procedimentos disponíveis por dia. As estruturas temporárias ficam localizadas na Quadra Poliesportiva de São Caetano e no final de linha de Campinas de Brotas, próximo ao cemitério Jardim da Saudade.

Os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal, em caso de agravamento do quadro clínico. Iniciada dia 20 de dezembro, a estratégia já percorreu os bairros de Paripe, Boca do Rio e Bonfim.

Postos de saúde

A SMS disponibiliza em 39 postos de saúde municipais o teste rápido para detecção do coronavírus, a partir das 8h. As unidades ofertam o teste de antígeno, que possui mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico da Covid-19.

O método ocorre de forma simples, prática e rápida. É coletada amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o resultado sai em até 15 minutos.

No serviço são realizadas triagens com profissionais de saúde. A medida facilita o encaminhamento adequado dos pacientes, seja para o isolamento domiciliar ou para o acompanhamento médico.

Confira lista de postos:

Distrito Sanitário Centro Histórico

- UBS Péricles Esteves Cardoso - Rua Arthur Mendes de Aguiar, 04, Barbalho

Distrito Sanitário Itapagipe

- UBS Ministro Alckmin – Rua Lopes Trovão, s/n, Massaranduba

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria

- USF Lagoa da Paixão – Rua Morada da Lagoa, 889, Nova Brasília de Valéria

- USF San Martim II - Rua do Calafate, s/n, Fazenda Grande do Retiro

- USF Jaqueira do Carneiro – Rua Direta da Jaqueira, s/n, Largo do Retiro

- USF Nossa Senhora de Guadalupe – Alto do Peru, 2ª Travessa do Oriente, s/n, Alto do Peru

Distrito Sanitário Brotas

- USF Candeal Pequeno - Rua 18 de agosto, s/n, Candeal Pequeno

- UBS Mário Andréa - 14º CS - Rua Fortunato Benjamin Saback, s/n, Sete Portas

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho

- USF Úrsula Catarino - Rua Quintino Bocaiúva, 8, Fazenda Garcia

- USF Ivone Silveira - Avenida Maria Pinto, s/n, Calabar

Distrito Sanitário Boca do Rio

- UBS César de Araújo - Rua Manoel Quaresma, 8, Boca do Rio

- USF de Pituaçu - Rua Gonçalves Cezimbra, s/n, Pituaçu

Distrito Sanitário Itapuã

- USF Ceasa I e II - Estrada das Pedreiras, s/n, Ceasa

- USF São Cristóvão - Rua São Francisco s/n, conjunto habitacional de São Cristóvão

- USF KM 17 - Rua Edmundo Spinola, s/n, Km 17 - Itapuã

- USF Alto do Coqueirinho - Praça Sérgio Brito, s/n, Salvador – BA

- USF Vila Verde - Avenida Aliomar Baleeiro, s/n, Km 12,5

- USF Parque São Cristóvão - Rua Santa Rita da Ceasa, s/n

Distrito Sanitário Cabula/Beiru

- UBS Eunísio Teixeira - Rua Jucurutus, s/n, Saboeiro

- USF Claudelino Miranda (USF Resgate) - Rua das Gaivotas, 82, Resgate

- USF Doron - Rua Fernando de São Paulo, s/n, Doron

Distrito Sanitário Pau da Lima

- UBS Sete de Abril - Rua Felícia, s/n, Sete de Abril (ponto de referência 50ª CPM)

- UBS Castelo Branco - Rua A, 3º Etapa, s/n, Castelo Branco

- USF Gal Costa Avenida Gal Costa

- UBS Canabrava - Rua Bem-Te-Vi, s/n, Canabrava

- USF Canabrava - Rua Artêmio Valente, s/n, Canabrava

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário

- USF Ilha Amarela - Rua Nova Esperança de Ilha Amarela

- USF Fazenda Coutos III - Rua Alto das Maldivas, Fazenda Coutos III

- USF Itacaranha - Rua Pipira, s/n, Itacaranha

- USF São Tomé de Paripe - Rua Santa Filomena, s/n, São Tomé de Paripe

- USF Rio Sena - Rua do Lírio, 339, Rio Sena

- USF Bate Coração - Rua Juracy Magalhães, Paripe ( Bate Coração)

- USF Vila Fraternidade - Rua José do Patrocínio, s/n, Fazenda Coutos

- USF Colinas de Periperi - R. do Roxinho, 19-37, Periperi

- USF Palestina - Rua Sargento Bonifácio - Final de Linha, Palestina

Distrito Sanitário Cajazeiras

- USF Jaguaripe I - Rua F Jaguaripe I - Fazenda Grande II

- USF Fazenda Grande III - Rua Dermeval de Souza Gusmão, Acesso Local 01, Quadra D, Fazenda Grande III