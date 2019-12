Brown e Attooxxa agitam público na primeira noite do Padrinhos da Música

O primeiro dia do verão chegou metendo dança em Salvador, como já era esperado. Quem fez as honras de receber a estação mais quente do ano foi o grupo Attooxxa que ao lado de Carlinhos Brown colocou a pista para ferver na noite deste domingo (22), no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

O cacique foi convidado da festa, mas nem por isso agitou menos a multidão. Brown cantou sucessos, como ‘Obaluaê’ e ‘A Namorada’, deixou que uma fã subisse ao palco para dançar e deu um banho de pipoca no público.

Attooxxa recebeu Brown para uma parceria no palco (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Já o músico Rafa Dias, da banda Attooxxa, disse ter vivido um momento de êxtase ao lado de Brown. Ele contou que sempre foi fã do cantor e multi-instrumentista, e que quando ensaiaram o show deste domingo uma energia envolveu o estúdio.

“Estamos dando um passo enorme para começar o ano e também é a abertura do verão. Calhou ainda de dividir o palco com Carlinhos Brown, um cara que eu acompanho e admiro desde os anos 1990. Dois discos da Timbalada são meus discos de cabeceira. O cara sentar e fazer esse show com a gente é uma honra e um momento muito simbólico para nossa carreira. Conversando com ele parece que a gente já se conhecia”, contou.

Público foi até o chão (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

A festa foi a primeira edição do projeto Padrinhos da Música. Uma iniciativa que será transformada em uma websérie audiovisual. Enquanto a banda dava as notas em cima do palco, na pista uma multidão ia até o chão. Alguns tinham passos coreografados e outros claramente improvisavam para tentar acompanhar os amigos.

Quando menos se esperava uma roda se abriu no meio da galera. Eles deram espaço até que o refrão chegasse e todos pudessem pular em direção ao centro do círculo. Não houve quem não acompanhasse a massa, enquanto os que estavam mais afastados sacavam os celulares para registrar um dos momentos mais divertidos da festa.

Dj Ubunto abriu a primeira noite do projeto Padrinhos da Música (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

As amigas Gabriela Souza e Tatiana Fernandes, ambas de 26 anos, eram as mais animadas. Elas contaram que chegaram cedo, mas ficaram um tempo do lado de fora, bebendo com outras amigas.

“A gente já é fã de Brown há muito tempo e conhecemos o Attooxxa através de um amigo. Brown inovou na época dele, com um estilo próprio, e os meninos do Attooxxa estão fazendo o mesmo. Juntar os dois no mesmo palco é um presente”, contou Gabriela.

Hiran falou de machismo, racismo e homofobia nas músicas (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Brown falou de homofobia, pediu respeito e mais amor, e ao cantar ‘A Namorada’ conseguiu um coro do público. Ele não foi o único a defender um mundo mais tolerante. O cantor de rap Hiran abriu a noite com o DJ Ubunto e levou o também cantor de rap Di Cerqueira para o palco. Através das músicas eles falaram de combate à intolerância religiosa, ao machismo e aos crimes de racismo e homofobia.

Quem perdeu a festa deste domingo ainda terá outras três oportunidades. O projeto tem mais três edições. A próxima será no dia 5 de janeiro, quando Larissa Luz vai receber Margareth Menezes, e Luedji Luna vai receber Lazzo Matumbi. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Eles podem ser adquiridos pelo Sympla.