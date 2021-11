Brown faz dueto com a filha Clara Buarque em clip de Águas de Março

Carlinhos Brown e Clara Buarque (Foto: Divulgação)

Lançado em 1974,o clássico Águas de Março foi imortalizado no dueto entre seu autor, o maestro soberano Tom Jobim, e a cantora Elis Regina. Agora, a canção ganha releitura com Carlinhos Brown, em dueto com a filha Clara Buarque e companhia da São Paulo Big Band.

O clipe, que foi gravado no Auditório Símon Bolivar e será lançado em dezembro, foi dirigido em conjunto por Lucas Lyrio Mota e Andrea Mota. Eu tive oportunidade de assistir em primeira mão e posso garantir que vai surpreender. O cacique e a filhota se saíram muito bem.

Por falar em Brown, o moço não para. Dia 28 de novembro ele se apresenta com a cantora Daniela Mercury no evento Corrida da Esperança, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Já no dia 11 de dezembro, na Sala São Paulo, Brown divide o palco com amiga e também Tribalista Margareth Menezes.





Rafa Pipo (Foto: Victor Mascarenhas - Divulgação)

Rafa e Pipo apresentam show no Clube Espanhol

Confirmado para o dia 28 de novembro, a partir das 15h, no Clube Espanhol, o show Axé em Samba, com Rafa e Pipo comemorando dez anos de carreira. Para marcar a data, eles lançaram um álbum homônimo, cujo DVD completo está disponível no YouTube e soma quase 800 mil visualizações. No repertório, pot-pourri que mistura clássicos como Prefixo de Verão, Mal Acostumado, Beija-Flor e Faraó, além das músicas que marcaram a carreira dos irmãos. “Percebemos que as pessoas estavam com saudade de músicas eternas, mas queriam novidades. Então, pegamos grandes clássicos do axé e fizemos de um jeito nunca antes visto”, explicou Rafa Marques. O evento é uma realização da Memo, em parceria com a Núcleo 55.





Mãe Taiane Macêdo e Yacoce Simões (Foto: Will Recarey)

Mãe Taiane grava disco com pontos de Umbanda

Amanhã, a cantora Mãe Taiane Macêdo e o Centro de Umbanda Mística Oxum Apará antecipam o Dia Nacional da Umbanda (15 de novembro), lançando a música Na Umbanda, que integra um álbum com 20 faixas dedicadas aos pontos e músicas de terreiro. O projeto é idealizado por Mãe Taiane Macedo (filha de Osmar Macêdo e irmã de Armandinho) que interpreta da voz a cada uma das músicas. Yacoce Simões assina a direção musical do álbum, que chega às plataformas digitais no dia 19, acompanhado de outros dois projetos: o livro Encanto Umbanda, que estará disponível para venda na Mandinga de Pajé, loja do Centro, a R$ 30, com fotos dos Orixás e Giras do terreiro, letras das músicas e QR Code para acesso; e o documentário Cumoa – Uma História de Fé, produzido pela Cara de Rã Produções e dirigido por Pablo Rodrigo, que será disponibilizado no YouTube em https://www.youtube.com cumoananet.





Lui lança álbum pelo selo Candyall Music



Eu Sou Amor é o nome do primeiro álbum do cantor Lui que chega às plataformas digitais, amanhã, com nove faixas. Lançado pelo Selo Candyall Music, do músico Carlinhos Brown, o álbum tem direção artística de Fred Soares, produção musical de Bruno Michel e participações dos cantores baianos Hiran, Ludmillah Anjos, Dan Vasco e Pugah, além do mineiro Bemti.





TUM-TUM-TUM*

1 O cantor Água Fresca será atração em dois grandes Réveillons em Salvador. Um é o Celebration Bahia Sensation na Casa da Barra Eventos, onde é montado um dos tradicionais Camarotes do Carnaval de Salvador, no circuito Dodô. Além dele, também se apresentarão CBX Samba Clube, e DJs Fabão, Léo Souzen e Mari Buti. O outro é o Varanda Beach Salvador, que acontece em uma casa com estrutura parecida com a da Casa da Barra, com shows das bandas Cervaneja e Tabareu, e dos DJs Lucas Barbosa e Raffa Oliveira.

2 O Réveillon Sete Ondas, que será realizado na Barraca do Lôro, na Praia do Flamengo, confirmou as atrações da festa da virada para 2022. O line-up da contagem regressiva contará com a banda Negra Cor, comandada pelo cantor Adelmo Casé; Faustão e a DJ Larriel. O evento é uma parceria da Feed Experience Hub e do Grupo Lôro.

3 Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e Márcia Castro vão se apresentar no Réveillon que será realizado no Trapiche Barnabé, no Comércio. O evento é open bar e começa a partir das 21h, até as primeiras horas de 2022. A mistura é boa e promete ser uma das festas descoladas da virada do ano. Os ingressos já estão à venda na plataforma do Sympla.