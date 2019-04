Brown vai expor na Espanha

Carlinhos Brown (Foto:Divulgação)

E entra em cena Carlinhos Brown, com toda a sua força e desenvoltura. Pela primeira vez, o cantor fará uma exposição como artista plástico fora do Brasil. Será entre os dias 01º de maio e 2 de junho, na Fundação Telefônica, em Madri, na Espanha.

A mostra “Olhar que houve” será composta por 14 grandes telas que foram selecionadas para evidenciar as cores e a potência do traço do artista, considerado uma das personalidades mais multifacetadas do Brasil.

Projeto expográfico da exposição Olhar que Houve (Foto: Divulgação)

Tem mais!

Com curadoria da crítica de arte Matilde Mattos, a exposição de Brown vai transmitir as suas intenções visuais, com alusões ao carnaval e à sua música. O projeto expográfico foi assinado pela Sinta Arquitetura, comandada pelos arquitetos Gabriel Magalhães, Luiz Claudio Souza e Hugo Ribeiro. “Em cada uma das obras o artista apresenta um resultado poderoso, quase arrebatador ao visitante, seja pela grandiosidade das telas, seja pela espontaneidade latente às obras, de modo que só nos cabia criar um pano de fundo neutro, capaz de inserir as pessoas no universo do artista”, nos disse Magalhães.





Novo casal

Casal novíssimo e frequente em Salvador: Isaac Edington e Thais Bahia. Os dois estavam assumidíssimos, anteontem, no aniversário de Léo Santana, na Casa Baluarte. Ao ouvir a pergunta: “Vocês estão namorando?”, responderam imediatamente e ao mesmo tempo! O que nem era necessário: todo mundo percebe a sintonia entre eles.

Thais Bahia e Isaac Edington (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)





Agito

Vintage Culture já tem data para voltar a Salvador. O DJ vai se apresentar por aqui no dia 17 de maio, na festa Só Track Boa. O agito, um dos maiores de música eletrônica do país, vai divulgar o local onde será realizado nos próximos dias.





Dois Pés Atrás

Integrantes da cúpula do trade turístico baiano estão com os dois pés atrás com o novo secretário estadual do Turismo, Fausto Franco. A avaliação é que o mandatário, que está há quase três meses no cargo, ainda não disse a que veio. Embora já tenha aberto algumas rodadas de diálogo com o trade, Fausto não apresentou propostas para ações consideradas prioritárias para o setor, como o Centro de Convenções do estado, cujo projeto não avança.

Entretanto, a principal preocupação do trade é a ‘inércia’ do secretário diante da extinção de rodas da Avianca, que está em processo de recuperação judicial. O “x” da questão é que, sem a companhia aérea, a oferta de voos será reduzida e, na contramão, a demanda vai aumentar, provocando uma consequente elevação nos preços das passagens.



Chez Regina Rique

Angra dos Reis estava lotada de chiques, ricos e formosos, que circulavam e navegavam de montão por lá neste feriadão de Páscoa. Como sempre, o quartel general de bacanas foi a casa de Regina Rique, na Mombaça. Viúva do saudoso Newton Rique (fundador do Shopping da Bahia, antigo Shopping Iguatemi), Regina recebeu diversos amigos, inclusive Narcisa Tamborindeguy, que estava acompanhada da socialite Nina Stevens.

Nina foi a segunda esposa do diretor do Grupo Rolex, Patrick Heiniger, que morreu em 2013, em Genebra.

Narcisa Tamborindeguy e Regina Rique (Foto: Hildegard Angel/reprodução)

Expansão

A partir de maio, a FTC Salvador irá abrigar, no campus Paralela, uma unidade do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC Brasil) e uma unidade do Instituto de Odontologia das Américas (IOA). Os dois centros de ensino em saúde chegam a Salvador graças a parcerias firmadas pela Rede FTC.