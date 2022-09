'Broxonaro': Mensagens contra Bolsonaro são projetadas no Empire State, em Nova York

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de protestos em Nova York, nesta terça-feira (20). Uma projeção no edifício Empire State Building chamou o mandatário de "tchutchuca do centrão" e "broxonaro".

Antes, mensagens contra o candidato à reeleição haviam sido projetadas no prédio da Assembleia-Geral da ONU. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Linda despedida para Bolsonaro em sua última visita ao exterior.



Fica a pergunta no Empire State em Nova York: como se traduz “Tchutchuca do Centrão” e “Broxonaro”?#TchutchucaEmNovaYork pic.twitter.com/6qbmVOiF86 — Bruno Torturra (@torturra) September 20, 2022

Fotos do rosto de Bolsonaro apareceram na fachada do prédio da Organização das Nações Unidas. Com elas, os dizeres 'Mentiroso', Vergonha Brasileira' e 'Desgraça' em diferentes línguas.

No ano passado, o mesmo evento foi marcado por um caminhão com três telões circulando pelas ruas de Nova York. Eles exibiam a mensagem "Bolsonaro is burning the Amazon" (Bolsonaro está queimando a Amazônia). A ação foi feita pela US Network in Brazil.

O presidente chegou aos Estados Unidos para participar da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) após participar do funeral de Elizabeth II em Londres.

Após o discurso no local, Bolsonaro ainda abandonou a conferência na sede das Nações Unidas e reuniu cerca de 250 apoiadores e ministros em uma churrascaria brasileira em Manhattan.

No restaurante, o presidente voltou a dizer que era "imbrochável", que seu governo não aceita "discutir essa questão do aborto", e disse também que alguns ministros "se perderam pelo caminho", referindo-se a Sergio Moro.

A comitiva do país também conta com a primeira-dama, Michelle, e com o Ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França.