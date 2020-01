BRT: começam alterações de 22 linhas de ônibus que atendem 1 milhão de pessoas

Cerca de 1 milhão de passageiros embarcam e desembarcam na região da Praça Newton Rique, no Iguatemi, por mês. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), 22 linhas que atendem esse trecho precisaram ser alteradas por conta das obras do BRT na Avenida ACM. As mudanças começaram a valer nesta segunda-feira (6) e vão durar até a conclusão da obras, em seis meses.

Segundo a Semob, as linhas continuarão parando no ponto próximo à Estadão de Metrô do Detran, quando estiverem vindo para o Iguatemi da Av. Bonocô e Rótula do Abacaxi. No entanto, 18 dessas 22 linhas vão precisar fazer o retorno na praça Newton Rique, onde foi instalado um ponto de ônibus, para o desembarque. Já outras 4 linhas que tem como destino a Av. Tancredo Neves, vão passar direto e parar no ponto do Centro Empresarial Iguatemi.

No local, agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e da Semob orientam motoristas e passageiros.

Segundo o secretário de mobilidade, Fábio Mota, as mudaças servem para os avanços das obras do BRT. No entanto, ele garantiu que, do ponto de vista prático, os impactos para os usuários das linhas serão mínimos.

"Aqui na Praça Newton Rique, vai ser construído um viaduto, que vai lincar o metrô ao BRT. Fisicamente, vai ficar integrado os dois modais que é necessário para o sistema de rede e transporte público de Salvador. Para isso, foi preciso que interditassemos a via exclusiva, que vai dar lugar aos pilares para os viadutos", explicou o secretário, que enfatizou que com as mudanças, os usuários terão mais facilidade no embarque e desembarque.

"O usuário que descia na via exclusiva, agora vai descer em frente ao shopping, é só atravessar a sinaleira. A mudavas vai incurtar o tempo e espaço dele. Da mesma forma o embarque, quando ele estiver saindo do shopping, basta atravessar que ele vai pegar o ônibus na porta", completou.

Veja linhas que serão alteradas:

0131 Lapa x Patamares R1

0132 Lapa x Patamares R2

0219 Ribeira x Rodoviária

1052 Est. Mussur. x Barra 1



1060 Estação Mussurunga x São Joaquim



1102 Cabula 6 x Lapa



1215 Engomadeira x Lapa



1225 Sussuarana x Lapa

1231 Sussuar. x Barra R2

1236 Novo Horizonte/Nova Sussuarana x Lapa

1302 Trobogy/Vila 2 de Julho x Lapa

1306 Colina Azul x França/Campo Grande

1334 Sete de Abril x Lapa

1413 Boca da Mata x Lapa

1443 Faz. Grande 4 x Lapa

1612 Paripe x Rodoviária

1635 Joanes/Lobato x Rodoviária

1637 Mirante de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária

Outras mudanças

A previsão de entrega dos viadutos do BRT em frente ao Hospital Teresa de Lisieux, na ACM, é para o mês de fevereiro. Segundo a Semob, após a entrega, outras intervenções estão previstas para o local, desta vez, no sentido contrário.

"Até novembro, pretendemos entregar toda a obra do BRT completa e, definitivamente, entregaremos a toda a cidade um novo complexo viário com vias novas e uma mobilidade bem melhor. Até lá, infelizmente, temos que passar por isso para a conclusão das obras", afirmou Fábio.

O desempregado Anderson Barros, 39, mora em Colina Azul e veio na rodoviária resolver alguns problemas. No entanto, ele também não estava sabendo do inicio das mudanças, mas, para ele, as mudanças são bem-vindas para a melhora do transporte público da cidade.

"Eu acredito que vá melhorar a vida dos passageiros da cidade. Cheguei há pouco tempo no ponto, mas já vi que logo logo meu ônibus passa e vou para casa. Temos que entender que obra causa transtornos, mas os benefícios virão depois, com mais uma opção de transporte para a cidade", afirmou.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier